Meteo: tempo stabile e sereno sul Torinese, ma con temperature basse

L'autunno continua a essere avaro di precipitazioni importanti almeno sul Piemonte pianeggiante, e anche nei prossimi giorni la stabilità la farà da padrone grazie ad una rimonta dell'alta pressione nordafricana. Le temperature tuttavia saranno rappresentative del mese di novembre.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi, lunedì 3, a giovedì 6 novembre

Il cielo si presenterà in generale sereno o poco nuvoloso, con nebbie notturne e di prima mattina sulle zone pianeggianti.

Le temperature saranno in linea con il periodo con massime comprese tra 15 e 19 °C, in leggerissima tendenza a calare nel corso dei giorni. Le minime saranno comprese tra 4 e 7 °C.

Venti in generale assenti o deboli variabili.

Da venerdì 7 novembre

Una bassa pressione in entrata da ovest potrebbe portare una rapida e debole perturbazione, ma al momento sembra un'ipotesi remota in quanto tale sistema dovrebbe passare più a sud e colpire il centro-sud del paese. Comunque da li in poi le correnti sudoccidentali renderanno il tempo più instabile, per cui ci attendiamo un fine settimana più grigio.

