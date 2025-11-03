Tutto pronto a Grugliasco per celebrare la festa delle forze armate

Come ogni anno, la Città di Grugliasco celebra la festa delle forze armate e la giornata dell’unità nazionale. La cerimonia si terrà martedì 4 novembre e si articolerà in due momenti. Il primo la mattina alle 11,30 in piazza 66 Martiri, davanti al Monumento ai Caduti, dove verrà posata la corona in memoria dei caduti di tutte le guerre alla presenza del sindaco Emanuele Gaito, del presidente del Consiglio Comunale Luigi Musarò e del presidente della Consulta Antifascista Città di Grugliasco Giuseppe Rizzo, con l’accompagnamento della tromba della banda musicale “Città di Grugliasco”; il secondo alle 18.30, nella chiesa maggiore di San Cassiano, dove verrà officiata la santa messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre.