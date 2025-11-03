Minacciati, inseguiti e quasi speronati da quattro giovanissimi: momenti di paura in piazza Pitagora

Momenti di grande paura nella serata di ieri, domenica 2 novembre, attorno alle ore 23, nella zona di piazza Pitagora. Un gruppo di giovani che erano in macchina, di ritorno da Beinasco, ad un certo punto sono stati superati a tutta velocità da una vettura, che poi si è affiancata, con gli occupanti che hanno iniziato a minacciare, inveire e sputare contro gli occupanti di quella auto che, a loro dire, andava troppo piano.

Insulti, minacce e un tentativo di speronamento

Protagonisti un gruppetto di quattro maranza, ai quali se ne sono aggiunti altri poco dopo con un’altra vettura. Hanno iniziato a rifilare calci, sputi e hanno tentato anche di aprire la vettura che li stava precedendo, dicendo che li avrebbero picchiati se fossero scesi. L'inseguimento è andato avanti fino in corso Tazzoli, con anche un tentativo di speronamento, poi i due gruppi di maranza hanno lasciato perdere, vedendo da lontano le luci di una volante della Polizia.

L'inseguimento andato avanti fino in corso Tazzoli

Gli agenti, quando sono giunti, gli aggressori si erano già allontanati, ma dalla descrizione fatta (anche attraverso le immagini di un video) parevano essere noti alle forze dell'ordine. La paura alla fine è passata, ma i momenti di tensione sono stati tanti, con i giovani dell'auto presa di mira che poi sono stati invitati a presentare denuncia in commissariato.