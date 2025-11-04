Acli e Federazione Anziani e Pensionati presentano gli sportelli “S.O.S. Liste d’Attesa”

Il problema dei lunghi tempi di attesa per visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni sanitarie è ormai una realtà per molti cittadini, soprattutto per le persone più fragili e anziane. Per questo le ACLI di Torino, con la FAP – Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI e con il Patronato ACLI di Torino, attivano lo sportello “S.O.S. Liste d’Attesa”, un nuovo servizio gratuito di orientamento e tutela del diritto alla salute, operativo presso le sedi ACLI di Torino e di Venaria. Nei prossimi mesi sono previste aperture in altre sedi della Città Metropolitana di Torino.

Il diritto alla salute e il diritto a ricevere cure nei tempi stabiliti dal proprio medico sono sanciti dalla Costituzione: ogni cittadino deve poter accedere ai servizi del Servizio Sanitario Nazionale senza subire ritardi ingiustificati. Tuttavia, in molti casi le liste risultano “chiuse” o “bloccate”, oppure le prenotazioni vengono fissate oltre i tempi massimi previsti.

Lo sportello SOS Liste d’Attesa offre ai cittadini:

· informazioni e orientamento sui propri diritti sanitari;

· supporto nella verifica dei tempi di attesa e nella gestione delle prenotazioni;

· assistenza nella segnalazione di eventuali disservizi o ritardi al sistema sanitario regionale;

· accompagnamento nella ricerca di soluzioni alternative nel rispetto delle normative vigenti.

“Non possiamo accettare che il diritto alla salute diventi un privilegio” dichiara Massimo Candela, Presidente delle ACLI di Torino “Con questo servizio vogliamo dire ai cittadini: non aspettate, informatevi e fatevi aiutare. La salute è un diritto, non un’attesa”.

“La questione delle liste d’attesa colpisce in modo particolare le persone anziane, che spesso si trovano sole e disorientate di fronte alle difficoltà del sistema sanitario. La FAP è impegnata perché nessuno resti indietro e tutti possano ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno nei tempi dovuti”, aggiunge Ivo Girardis, Segretario provinciale della FAP ACLI Torino.

“Il Patronato ACLI da sempre è accanto ai cittadini nella tutela dei diritti. Con questo nuovo servizio vogliamo offrire un aiuto concreto e competente per far valere i tempi di garanzia delle prestazioni sanitarie e accompagnare le persone nella complessità delle procedure”, conclude Michele Consiglio, Presidente provinciale del Patronato ACLI Torino.

Lo sportello è aperto a tutti i cittadini ed è gratuito, particolare attenzione verrà data a anziani, persone con redditi bassi, disoccupati e famiglie in difficoltà.