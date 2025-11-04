Paolo Piras e Francesco Gungui vincono il Premio Gianni Mura

Il giornalista e scrittore Paolo Piras con Vertical. Il romanzo di Gigi Riva (66thand2nd) – vita romanzesca di un personaggio epico del calcio italiano, dai lutti nell’infanzia allo scudetto vinto con il Cagliari, attraversando povertà e dolore, rabbia e gioia, sfortuna e gloria – e lo scrittore Francesco Gungui con Meta (Editrice Il Castoro) – un’avventura sul rugby e sulla crescita personale di un ragazzo che, dopo essere stato allontanato dalla squadra di calcio per la sua aggressività, scopre una nuova passione e un senso di comunità in un team misto – sono i vincitori della IV edizione del Premio di Letteratura Sportiva Gianni Mura.

La menzione speciale per il miglior libro sul tennis va a Monica Giorgi, sei volte campionessa d'Italia nel doppio, e a Serena Marchi, giornalista, per il libro scritto a quattro mani Domani si va al mare (Fandango), che racconta la vita della stessa Giorgi, talento del tennis italiano, attivista politica e donna libera che ha attraversato lo sport e la militanza, restando fedele ai propri ideali

Il Premio di Letteratura Sportiva Gianni Mura, istituito in memoria di Gianni Mura, uno dei più apprezzati giornalisti sportivi italiani, scomparso nel 2020, è dedicato ai libri di narrativa contemporanea che meglio hanno saputo raccontare lo sport, i suoi valori, le sue storie e i suoi protagonisti. È promosso e organizzato dal Salone del Libro e dalla Città di Torino, con il sostegno di Fondazione CRT, Camera di commercio di Torino, Città di Torino (partner: Turismo Torino e Provincia e FITP - Federazione Italiana Tennis e Padel).

La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, si terrà sabato 8 novembre alle ore 16.30 a Casa Tennis in Piazza Castello, a Torino, in occasione del palinsesto di eventi organizzato da Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio durante le Nitto ATP Finals e nell’ambito del ciclo di incontri “ Fuoriclasse Live”, organizzato dal Salone Internazionale del Libro di Torino. A condurre l’appuntamento sarà il giornalista Paolo Maggioni, volto amato de La domenica Sportiva e presidente della nascente Biblioteca Gianni Mura a Milano.

Per info: salonelibro.it, turismotorino.org, turismotorino.org