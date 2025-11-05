Giornalista aggredito, chiesta la condanna per quattro militanti di Casapound

Un anno di carcere: questa è la richiesta di pena formulata oggi dal sostituto procuratore di Torino Paolo Scafi - come riporta l'agenzia di stampa Ansa - nei confronti di quattro militanti di Casapound, imputati per l'aggressione al giornalista de 'La Stampa' Andrea Joly.

I fatti avvenuti nel luglio dello scorso anno

I fatti risalgono al 20 luglio 2024, quando il cronista era stato aggredito davanti al circolo Asso di Bastoni, in via Cellini. Il giornalista, che non si era qualificato in quanto tale, stava filmando in strada una festa del circolo, tra cori e fuochi d'artificio, quando è stato accerchiato e colpito da più persone.

L'indagine della Digos ha portato al rinvio a giudizio di quattro esponenti di Casapound, accusati di lesioni aggravate.

La sentenza attesa nelle prossime udienze

Nel corso dell'udienza di oggi, uno degli imputati ha reso dichiarazioni spontanee: "Mi sono avvicinato a Joly perché accanto a me c'era mia figlia minorenne e lui stava filmando proprio nella sua direzione, destando la mia preoccupazione. Mi sono agitato per proteggerla - ha detto - Il movimento è stato oggetto di agguati da parte di avversari politici: non avevo mai visto Joly e pensavo fosse un malintenzionato. Se si fosse qualificato, lo avremmo eventualmente invitato per un'intervista".

L'avvocato difensore dei quattro imputati ha chiesto l'assoluzione. La sentenza è attesa nelle prossime udienze.