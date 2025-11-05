"Canto in Metro per portare colore nel grigiore di tutti i giorni": Ciri il cantante di strada che intrattiene i pendolari [FOTO E VIDEO]

Una cassa, un accompagnamento al piano, un microfono, un vagone della metro: “Canto per portare colore nel grigiore di tutti i giorni”.

A raccontarci la sua storia è Luigi Ciriaco, in arte Ciri.

21 anni, ex studente del liceo Regina Margherita con specializzazione in Scienza Umane, da circa un anno ha deciso di esibirsi in Metro per portare un po’ di musica ai pendolari e ai passeggeri di Torino.

“Chiedo sempre permesso prima di esibirmi, ma in un anno e mezzo mi è capitato solo tre o quattro volte che mi abbiano chiesto di cambiare vagone. Il messaggio che voglio portare è di autoanalisi per migliorarsi e trovare la serenità”.

Cresciuto a Torino Sud, quartiere Lingotto, coltiva il suo sogno di diventare cantante, portando avanti i suoi studi di canto, letteratura, pianoforte, recitazione.

“Ho grandi progetti, voglio consolidare una carriera non solo avere successo” spiega Ciri che ha tra i suoi idoli Tedua, The Weekend, Drake, Ja-z, Marracash. Ad accompagnarlo nelle sue esibizioni è il suo amico Odem, con cui ha suonato in diverse città d’Italia da Venezia a Roma, passando per Sanremo.

“È una società molto divisa, siamo circondati da sconosciuti, la musica può riaccendere l’aggregazione, le emozioni dove c’è apatia. Torino è una come una bella ragazza che sa di esserlo, non è facile avere la sua confidenza, ogni sorriso che ti fa lo devi conquistare, ma io ho le carte in regola per farlo, perché sono innamoratissimo di questa città. Basta il primo vagone, il primo affetto ricevuto e lì capisci che ce n’è bisogno, quindi vado avanti, sono le persone che me lo chiedono”.

Ciri lo si può incontrare nel pomeriggio in Metro e ogni sabato in via Roma dalle 16 alle 18. Ha iniziato a scrivere canzoni da sette anni e l’ultimo brano si intitola ‘Sofocle’: “La canzone è un invito a prendere la vita con la giusta dose di leggerezza”.