Ricordo Asgi sulle case popolari per gli stranieri, Marrone: "Daremo battaglia"

“Daremo battaglia anche in Corte Costituzionale per difendere gli Italiani senza casa da quella sinistra, togata o meno, che vorrebbe consegnare tutti gli alloggi pubblici solo agli immigrati sbarcati ieri, senza garanzia alcuna di integrazione sociale, lavorativa e culturale nella comunità territoriale, così da lasciare in fondo alle graduatorie i nostri connazionali e trasformare i blocchi di palazzine ATC in ghetti di delinquenza e degrado. Anche in caso di sconfitta in Corte Costituzionale, non ci daremo mai per vinti perché già da un anno ci prepariamo ad un piano b di riforma normativa che tuteli i nostri connazionali da ogni discriminazione alla rovescia nell'accesso alla casa popolare. Tanto i cittadini quanto la sinistra sanno che mantengo sempre le mie promesse”. Lo dichiara l’assessore alla Casa della Regione Piemonte Maurizio Marrone dopo la pronuncia del Tribunale di Torino sul caso sollevato da ASGI.