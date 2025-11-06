“Via Breglio in Bancarella”: una domenica di festa tra colori, sapori e artigianato

Borgo Vittoria si prepara a vivere una domenica all’insegna del commercio di vicinato con il ritorno della festa di Via Breglio, l’evento organizzato dall’associazione commercianti e artigiani di via Breglio, con il patrocinio della Circoscrizione 5.

La manifestazione, dal titolo “Via Breglio in Bancarella”, si terrà domenica 9 novembre 2025 nel tratto compreso tra via Manunzio e via Casteldelfino (escluse) e vedrà protagonisti i negozi della zona insieme a bancarelle di prodotti tipici, artigiani, hobbisti e artisti locali.

Per consentire lo svolgimento della festa, la via sarà chiusa al traffico veicolare dalle 6.30 alle 23.30. L’invito agli automobilisti è quello di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e utilizzare percorsi alternativi.

L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento tradizionale per il quartiere, nasce per valorizzare il tessuto commerciale e artigianale della zona, ma anche per offrire ai cittadini una giornata di incontro e divertimento all’aperto. Oltre alle bancarelle e ai punti gastronomici, sono previste animazioni per famiglie, musica e intrattenimento lungo tutta la via.