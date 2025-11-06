Aveva 9 kg di cocaina nascosta tra i bagagli: arrestato un peruviano all'aeroporto di Caselle. Rischia 20 anni di carcere [FOTO e VIDEO]

Lo hanno fermato per un controllo appena sceso dal suo volo che da Lima (in Perù) lo aveva portato a Torino dopo lo scalo di Parigi. E' così finito nei guai un uomo di circa 40 anni, originario proprio del Paese del Sudamerica, sorpreso a viaggiare con 9 chili di cocaina.





Le verifiche sono state effettuate dagli uomini della Guardia di Finanza di Torino, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presso l’Aeroporto “Sandro Pertini”. A insospettire, è stato soprattutto il comportamento del viaggiatore: hanno così deciso di vederci chiaro e hanno effettuato un’ispezione più approfondita del suo bagaglio da stiva. Hanno così scoperto che - nascosti all’interno di un doppio fondo della valigia e nelle fodere e imbottiture dello zaino, dei borselli e del gilet del passeggero - c'erano 8,6 chilogrammi di cocaina.

L'uomo è stato arrestato con l’accusa di “traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”: rischia la reclusione sino a 20 anni e sanzioni fino a 260mila euro. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Se fosse finita sul mercato, la cocaina avrebbe avuto un valore di oltre un milione di euro.