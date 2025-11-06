Contrasto agli scippi: la Polizia arresta tre persone che erano diventate il terrore di San Salvario [VIDEO]

Giro di vite nei giorni scorsi nella zona di San Salvario contro il fenomeno delle rapine e degli scippi. Gli agenti della Polizia di Stato hanno infatti arrestato tre persone ritenute responsabili di due rapine commesse tra luglio e settembre scorsi. Si tratta di due ventisettenni e di un ventenne, tutti di nazionalità egiziana.





Le indagini, in questi mesi, hanno potuto sfruttare alcune immagini che hanno permesso di ricostruire le dinamiche e le responsabilità dei due eventi. I poliziotti del Commissariato sono riusciti ad identificare i tre i soggetti coinvolti nelle brutali aggressioni, ricostruendo anche le relative responsabilità.

In particolare, due degli indagati sono accusati di aver scippato a fine luglio scorso una collanina in oro ad un giovane che stava percorrendo via Berthollet, all'altezza di via Saluzzo.

Il terzo soggetto arrestato, un ventenne, è stato invece identificato come presunto autore di una rapina commessa allo stesso incrocio lo scorso settembre. In quell’occasione, a volto scoperto, ha strappato una collanina d’oro dal collo di un ultrasessantacinquenne italiano.