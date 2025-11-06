Ginevra live a Torino: la cantautrice di "Femina" in concerto allo sPAZIO211

Ginevra la cantautrice torinese torna live con quattro date speciali in alcuni dei più importanti club italiani.

A Torino sarà il 18 dicembre allo sPAZIO211.

Le date saranno l’occasione per ascoltare i brani di “Femina” (un album che per GINEVRA rappresenta sia dal punto di vista sonoro che compositivo il suo lavoro più maturo e sentito, un lavoro in cui si racconta come mai prima in modo profondo) e le tracce che hanno segnato la sua carriera dagli inizi ad oggi.

Le 9 tracce del disco sono centrate sul tema della femminilità (i testi infatti sono spesso declinati volutamente al femminile) che la cantautrice dedica a sé stessa, alle donne più importanti della sua storia, alle donne vittime di violenza - tema su cui per la prima volta si esprime duramente nella title track - e alle donne che non conosce di persona ma che come lei lottano ogni giorno al suo fianco per una società più equa.