All'Audiodrome di Moncalieri i dj set di Basswell, Alignment e Cera Khin

Nel mese di novembre l’Audiodrome prosegue il suo percorso curatoriale portando a Moncalieri alcune delle voci più influenti della scena elettronica contemporanea. Il primo appuntamento è venerdì 7 novembre con Basswell.

Producer e DJ francese, Basswell ha costruito un’identità precisa all’interno della nuova scena hard techno europea. I suoi set puntano sull’intensità fisica e su un approccio al mixing rapido e deciso.

La programmazione di novembre continua con due date che definiscono ulteriormente l’identità dell’Audiodrome come hub della club culture:

Ven 14 novembre | Alignment

DJ e producer italiano con base a Berlino, Alignment è tra i nomi più solidi della nuova ondata techno europea. Il suo sound combina pulsazione, linee acide e una componente melodica scura che ha attirato l’attenzione di Charlotte de Witte e della sua label KNTXT, dove alcune delle sue release più note hanno contribuito a definirne l’identità.

In rapido consolidamento tra club e festival internazionali – da Awakenings al Kompass Klub – Alignment costruisce set che puntano sull’impatto e sulla tensione continua.

Sab 29 novembre | Cera Khin

Artista tunisina con base a Berlino, Cera Khin è riconosciuta per un approccio senza barriere ai linguaggi della hard dance contemporanea: nei suoi set possono convergere industrial hardcore techno, acid, hard trance e incursioni gabber, con un’energia fisica che è parte integrante della sua presenza in consolle.

La sua ricerca è guidata da una relazione diretta con il pubblico — ritmo, empatia e ascolto del dancefloor — che la rende una delle figure più interessanti e personali nella club culture attuale.



Audiodrome presenta così un calendario che prosegue l’investimento del club su artisti e linguaggi della scena elettronica europea e consolida il suo ruolo di riferimento per le nuove traiettorie della musica elettronica in Piemonte.