Attraversamenti e segnaletica, nuova pavimentazione sul ponte di corso Regio Parco

Sono terminati in questi giorni gli interventi di rifacimento della pavimentazione e della segnaletica stradale sul ponte di Regio Parco, uno dei collegamenti più trafficati tra le due sponde della Dora Riparia, nella zona nord di Torino.

L’intervento rientra nel più ampio piano comunale di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie e ha riguardato sia il manto d’asfalto, deteriorato dal traffico e dagli agenti atmosferici, sia il rinnovo della segnaletica orizzontale e degli attraversamenti pedonali.

Le operazioni hanno permesso di restituire al ponte una pavimentazione più uniforme e sicura.