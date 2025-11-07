La Guardia di Finanza ricorda l'appuntato Francesco Salerno

Si è tenuta nella mattinata di oggi, venerdì 7 novembre, presso i giardini a lui intitolati, in Via Isonzo a Torino, la cerimonia di commemorazione dell'Appuntato della Guardia di Finanza Francesco Salerno, deceduto venti anni fa durante un'operazione antidroga.

Nel corso della cerimonia, alla presenza del Comandante Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, Gen. D. Giovanni Avitabile, unitamente ai familiari del giovane militare scomparso, al Comandante Provinciale Torino, Gen. B. Alberto Nastasia e al Comandante del Gruppo Pronto Impiego, Magg. Paolo Sini – Reparto a cui apparteneva l'Appuntato Salerno – e di tanti colleghi visibilmente commossi, è stata deposta una corona d'alloro ai piedi della targa marmorea a lui dedicata.

A seguire, presso la Chiesa di San Matteo, interna alla Caserma che ospita il Comando Regionale della Guardia di Finanza di Torino, il Cappellano Militare, Don Antonio Zimbone ha celebrato una Santa Messa di suffragio. Era il novembre del 2005, quando, durante un'operazione antidroga delle Fiamme Gialle Torinesi, l'Appuntato Salerno, lanciato all'inseguimento di alcuni pusher in fuga lungo una massicciata ferroviaria, veniva travolto da un convoglio in transito.

Al militare, insignito di Medaglia d'Oro al valore della Guardia di Finanza, "alla memoria", è altresì dedicata la Caserma del Corpo sede della Compagnia di Ivrea.