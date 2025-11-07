 / Attualità

Attualità | 07 novembre 2025, 12:27

Nel weekend al via la 29esima edizione di Monumenti Aperti

Per celebrare la Resistenza, nell'ottantesimo anniversario della liberazione. Al cimitero Monumentale reading e musica con gli studenti del Cavour e dello Spinelli

La città di Torino partecipa attraverso AFC (la Società partecipata del Comune che gestisce i sei cimiteri) alla ventinovesima edizione di  Monumenti Aperti che vede coinvolti  87 comuni in 19 regioni da maggio a novembre e il cui tema era la Resistenza, nell'ottantesimo anniversario della liberazione del Paese dal nazifascismo.

Le ragazze e i ragazzi dei  licei Cavour  e Spinelli si esibiranno in letture e musica al Campo della Gloria presso il cimitero Monumentale, sabato  8 novembre alle ore 15 e domenica 9 novembre  alle ore 11, 30 e alle ore 15. Le performance sono state ispirate dalle riflessioni seguite alle visite al cimitero storico della Città che racchiude la memoria collettiva con le sepolture di personaggi noti e di sconosciuti  che hanno scritto la piccola a e grande storia, passeggiando nei viali tra le monumentali opere d’arte, facendo rivivere una Torino che non c’è più ma che appartiene ad ognuno. 

Un'esperienza estetica ed etica. Non a caso a fare da cornice alle rappresentazioni  è stato scelto il Campo della Gloria, che raccoglie nei cubi grigi i resti dei partigiani, di quella “meglio gioventù” che aveva la stessa loro età e grandi ideali. Ingresso libero da Corso Regio Parco 80.

comunicato stampa

