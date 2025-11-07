Nel weekend al via la 29esima edizione di Monumenti Aperti

La città di Torino partecipa attraverso AFC (la Società partecipata del Comune che gestisce i sei cimiteri) alla ventinovesima edizione di Monumenti Aperti che vede coinvolti 87 comuni in 19 regioni da maggio a novembre e il cui tema era la Resistenza, nell'ottantesimo anniversario della liberazione del Paese dal nazifascismo.

Le ragazze e i ragazzi dei licei Cavour e Spinelli si esibiranno in letture e musica al Campo della Gloria presso il cimitero Monumentale, sabato 8 novembre alle ore 15 e domenica 9 novembre alle ore 11, 30 e alle ore 15. Le performance sono state ispirate dalle riflessioni seguite alle visite al cimitero storico della Città che racchiude la memoria collettiva con le sepolture di personaggi noti e di sconosciuti che hanno scritto la piccola a e grande storia, passeggiando nei viali tra le monumentali opere d’arte, facendo rivivere una Torino che non c’è più ma che appartiene ad ognuno.

Un'esperienza estetica ed etica. Non a caso a fare da cornice alle rappresentazioni è stato scelto il Campo della Gloria, che raccoglie nei cubi grigi i resti dei partigiani, di quella “meglio gioventù” che aveva la stessa loro età e grandi ideali. Ingresso libero da Corso Regio Parco 80.