Sinner e Alcaraz, la prima sfida delle Atp Finals arriva in allenamento

Primo allenamento per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sul campo del foyer dell'Inalpi Arena, alle Nitto Atp Finals 2025 in programma da domenica al 16 novembre a Torino. I due tennisti hanno iniziato il match pochi minuti dopo le undici, entrambi accompagnati dal loro team: affianco al campione altotesino i due allenatori Darren Cahill e Simone Vagnozzi.

L'allenamento

Sulla panchina dello spagnolo, il coach Juan Carlos Ferrero. E durante la partita, Alcaraz ha deciso di sfoggiare una maglietta con la sua immagine sulla schiena. Un allenamento comunque segnato da scambi potenti, sotto l'occhio delle telecamere.

Il numero 1 e 2 al mondo, a mezzogiorno, si sposteranno sul campo centrale dell'Inalpi Arena. Prima di loro, a sfidarsi sul campo esterno, sono stati il tennista statunitense Ben Shelton ed il canadese Félix Auger-Aliassime.

Tanti bambini delle scuole

Prima di spostarsi sul campo centrale, Alcaraz si è fermato per firmare un paio di autografi. L'arrivo dei due campioni nell'arena ufficiale è stata salutato dall'entusiasmo dei tifosi presenti. Un pubblico costituito principalmente dai bimbi delle scuole, che hanno accompagnato l'ingresso in campo di Sinner con il coro "Jannik, Jannik", applausi e grida festose.