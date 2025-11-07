Bosconero celebra i sapori del Canavese: torna “Sapori e tradizioni” con la Bagna Caoda protagonista

Profumi e tradizione tornano protagonisti a Bosconero con la seconda edizione di “Sapori e tradizioni: viaggio nei gusti autentici del Canavese”, rassegna organizzata dalla Pro Loco di Bosconero e dedicata alla valorizzazione della cucina e dei prodotti tipici del territorio.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 15 novembre alle 20 e domenica 16 novembre alle 12.30, con una serata e un pranzo interamente dedicati alla Bagna Caoda, vera regina delle tavole piemontesi.

La Bagna Caoda: più di un piatto

Preparata con aglio, acciughe, olio e burro, la Bagna Caoda rappresenta da secoli un simbolo della convivialità contadina piemontese, un rito da condividere attorno al fujot, accompagnato da verdure fresche e vino buono. Durante l’evento, i partecipanti potranno degustare la Bagna Caoda insieme a una selezione di vini locali, in un percorso che esalta i sapori autentici del territorio canavesano.

Tradizione e ospitalità

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco, nasce con l’obiettivo di valorizzare i piatti della tradizione e la cultura enogastronomica del Canavese, in un clima di festa e accoglienza. Un momento per riscoprire la semplicità e la genuinità della cucina piemontese, in un contesto conviviale dove ogni ospite diventa parte della comunità.

Il costo della degustazione è di 28 euro (ridotto a 26 euro per i soci Pro Loco). Per informazioni e prenotazioni: 338 4106173 e 328 2198601.