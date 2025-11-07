 / Volley

Quando i motori incontrano il grande volley femminile: all’Eicma nello stand Honda protagonista la Cuneo Granda Volley di A1 (Video)

L'EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), meglio conosciuta nel mondo come Milan Motorcycle Show, è la più importante rassegna espositiva mondiale di riferimento per le due ruote a motore.

La Honda Motor Europe Ltd-Italia, title sponsor della Cuneo Granda Volley, ha ospitato oggi, venerdì 7 novembre, la squadra cuneese nel proprio stand, il più grande di tutta la manifestazione

La manifestazione EICMA fa incontrare produttori e appassionati delle due ruote oltre alle concessionarie locali, molte dalla Liguria e Piemonte, per condividere la propria passione. La stessa passione, manifestata attraverso il costante supporto e l’invito ad EICMA 2025, che lega la casa nipponica alla nostra realtà. Una passione che continua ad alimentare il rapporto di stima e fiducia che esiste tra il colosso dei motori e la società biancorossa.

