Atp Finals, Vavassori e Bolelli concedono il bis: semifinali in vista

Se il lunedì azzurro alle Atp Finals era stato agrodolce, con la vittoria in serata di Jannik Sinner arrivata dopo la delusione per la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Fritz, la giornata odierna non poteva iniziare meglio.

Bella vittoria in due set

Il doppio composto da Andrea Vavassori e Simone Bolelli ha concesso il bis: dopo il successo all'esordio contro i britannici Cash-Glasspool, è arrivata la conferma nel match contro lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos: una vittoria per due set a zero (7-6 6-4) che proietta i due azzurri verso le semifinali, quel traguardo che era stato solo sfiorato dodici mesi fa.

Il programma del pomeriggio sarà aperto dalla supersfida delle ore 14 tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz: la potenza e l'imprevedibilità dello spagnolo contro il super servizio dell'americano. Chi vince può considerarsi già qualificato, mentre chi uscirà sconfitto stasera (inizio non prima delle 20.30) nel confronto tra Musetti e l'australiano Alex De Minaur potrà già iniziare a preparare i bagagli.

Cresce l'attesa per Musetti

L'attesa e la speranza del pubblico dell'Inalpi Arena è che il nostro 'Muso', messe da parte l'emozione e la poca lucidità che hanno caratterizzato i punti più importanti del match d'esordio, sappia esprimere il suo miglior tennis, per conquistare un successo che gli possa permettere di andarsi a giocare il tutto per tutto giovedì contro Alcaraz, nell'ultima sfida del girone.