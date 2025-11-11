Canile sanitario, la Giunta approva il progetto per la nuova struttura in strada Cuorgnè

Approvato questa mattina dalla Giunta comunale il progetto di riqualificazione del canile di strada Cuorgnè 139 e la realizzazione di un nuovo canile sanitario, che sostituirà quello di via Germagnano 11, recentemente demolito in quanto non più adeguato dal punto di vista strutturale.

L’intervento, proposto dalla vicesindaca Michela Favaro insieme all’assessore Francesco Tresso, prevede lavori di efficientamento energetico e aggiornamento funzionale, con l'obiettivo di migliorare la qualità complessiva della struttura. L’inizio del cantiere è previsto per il 2026, con conclusione stimata entro il 2027.

Il progetto si inserisce anche nel percorso avviato dal Comune per contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dalla Missione europea “100 Climate-neutral and Smart Cities by 2030”.

Queste attività integrano strategie innovative e sinergiche rispetto al contesto urbano – sottolinea la vicesindaca Michela Favaro - ponendo un forte accento sulla sostenibilità ambientale, il risparmio energetico e il benessere animale. Inoltre rappresenta una risposta strategica alle esigenze del territorio, integrando principi di sostenibilità, funzionalità e sicurezza per ridurre il gap tra situazione attuale e standard futuri”.

Con un approccio integrato, il progetto punta a rispondere alle esigenze sanitarie e gestionali legate alla cura degli animali, con attenzione alla tutela e al controllo sia per gli operatori incaricati sia per la collettività.

"I lavori – evidenzia l’assessore Francesco Tresso - serviranno a realizzare un canile sanitario e ad ampliare la capienza del canile rifugio. Un progetto importante, che è stato sviluppato tenendo conto delle esigenze di comfort degli animali custoditi in attesa dell'adozione e che risponde al problema del sovraffollamento della struttura".

l nuovo complesso sorgerà su un terreno adiacente all’attuale canile rifugio, con l’obiettivo di riunire in un’unica area le funzioni sanitarie e di ricovero degli animali. In questo modo si punta a migliorare la gestione del randagismo, grazie a una struttura di prima accoglienza dove i cani potranno essere identificati, sottoposti a visita clinica, trattamenti profilattici e sterilizzazione.

I cani privi di microchip saranno inizialmente ospitati nei box sanitari per un breve periodo di quarantena, per poi essere trasferiti nel canile rifugio in attesa di adozione.

Il canile sanitario comprenderà un edificio principale con uffici, spazi di servizio, sale visita e aree di ricovero per cani e gatti in base alle patologie, oltre a un padiglione con box destinati alla degenza degli animali in trattamento medico.

L’intervento è finalizzato alla prevenzione e al contenimento del randagismo, alla tutela della salute pubblica e al benessere animale. La nuova struttura sarà un punto di riferimento per il monitoraggio veterinario, la gestione delle emergenze e l’identificazione degli animali tramite microchip.



Il progetto prevede tre corpi di fabbrica, due dei quali dedicati a funzioni sanitarie, tra cui ambulatori, sale operatorie e spazi di degenza. L’investimento complessivo è di 3 milioni di euro, finanziato attraverso i fondi europei del programma “PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”.