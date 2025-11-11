Il grande cuore di Musetti esalta l'Inalpi Arena: sconfitto De Minaur, l'azzurro resta in corsa nelle Atp Finals

Cuore e batticuore. Lorenzo Musetti archivia la netta sconfitta al debutto contro Taylor Fritz, batte in tre set l'australiano Alex De Minaur al termine di una autentica battaglia e resta in corsa per un posto nelle semifinali delle Atp Finals. Spinto dal caldissimo pubblico dell'Inalpi Arena, l'azzurro ha disputato una prova di grande sostanza, sapendo soffrire quando è andato sotto, anche nel terzo, per venire fuori alla distanza e vincere 7-5 dopo 2 ore e 47 minuti. "Senza di voi non sarei mai riuscito a vincere questa partita", ha detto alla fine, ringraziando i tifosi, che lo hanno sommerso di applausi.

Sotto gli occhi, tra i tanti, di Jasmine Paolini, del ct di Coppa Davis Filippo Volandri, del torinese Lorenzo Sonego e della moglie Veronica (che a breve lo renderà padre per la seconda volta) , 'Muso' è stato più efficace in risposta, approfittando al meglio dei momenti di difficoltà del rivale e non ha perduto una sola volta la battuta per un set e mezzo. Poi è arrivato un improvviso calo, troppi errori e un De Minaur che faceva suoi quasi tutti gli scambi prolungati, conquistando la seconda frazione e poi portandosi in vantaggio di un break nel terzo. Quando il nostro giocatore sembrava alle corde, aveva però il merito di restare in scia e, pur con le energie al lumicino, trovava la forza di rimontare e risalire sul 5-5, prima di chiudere 7-5 al secondo match point.

Giovedì la sfida contro Alcaraz

Giovedì servirà l'impresa contro Carlos Alcaraz (salvo regali da parte del già eliminato De Minaur contro Fritz) ma sognare non costa nulla, soprattutto se il carrarino saprà ancora disegnare con il suo rovescio traiettorie imprevedibili e spesso imprendibili, come è successo nel finale del terzo set.

Purtroppo si sono vissuti momenti di apprensione sul finire, quando uno spettatore anziano sulle tribune dell'Inalpi Arena si è sentito male, con il gioco immediatamente interrotto e l'arrivo dei soccorsi. Il tutto dopo che lunedì due over 70 si erano sentiti male e poi sono arrivati senza vita alle Molinette, nonostante il pronto intervento dei sanitari. Un fuori programma di cui si sarebbe fatto volentieri a meno.

La grande spinta dell'Inalpi Arena

Fin dall'inizio a spingerlo c'è stato l'ennesimo tutto esaurito dell'Inalpi Arena: tantissimi i cartelli pro Musetti, canti e cori per lui dopo ogni scambio vinto o dopo una prima di servizio andata a segno. Che aria tirava lo si è capito subito: un boato accoglie il primo punto di Musetti, dopo che De Minaur aveva tenuto a zero il servizio nel game d'apertura. L'azzurro comanda il gioco quando è alla battuta, ma fa una fatica bestiale in risposta, tanto che l'australiano tiene i suoi turni senza mai faticare.

Un break decide il primo set

Ma poi si arriva sul 5-5, quando le due palle break conquistate dall'azzurro scatenano l'entusiasmo del pubblico: De Minaur le annulla entrambe grazie a un doppio errore di Muso, poi ne arriva una terza ma stavolta l'australiano la cancella con una gran prima di servizio, alla quarta però Musetti approfitta di una forzatura del rivale e riesce a togliergli la battuta. Set finito? Musetti va subito sotto 0-30, ma rimonta e con quattro punti consecutivi porta a casa il game e il primo parziale in 5-1 minuti, con l'Inalpi Arena che esalta come succede nel vicino stadio Olimpico quando si segna un gol.

La grande reazione di De Minaur

Chi pensava che De Minaur potesse accusare il colpo resta però deluso, perché l'inizio del secondo set vede l'australiano restare sempre davanti, con Musetti costretto a rincorrere, servendo per secondo. Sul 4-3 l'australiano indovina una serie di grandi risposte e conquista per la prima volta due palle break: gli basta la prima per strappare la battuta al Muso e chiudere poi al servizio, allungando la sfida al terzo.

Cuore e batticuore nel finale

E qui Musetti finisce subito sott'acqua, perdendo a 15 la battuta, con il rivale che allunga facilmente 2-0. Sul 2-1 e 40 pari, si registra qualche problema per uno spettatore sulle tribune dell'Inalpi Arena, con luci accese del tutto e gioco interrotto per alcuni minuti, con l'arrivo immediato dei soccorsi. Quando si riprende Musetti ha subito l'occasione del break, ma tre punti consecutivi di De Minaur spengono le velleità dell'azzurro e del pubblico. Ma 'Muso' ha il merito di non mollare davvero mai, anche sotto 3-5: dopo un game incredibile trova la parità e poi si porta avanti 6-5, con ogni suo punto accompagnato dal caldissimo sostegno dei tifosi dell'Inalpi Arena. E al secondo match point la porta a casa, tra l'entusiasmo della folla.