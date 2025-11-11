Nitto Atp Finals: ultima chiamata per Musetti contro De Minaur

Siamo appena al terzo giorno di Atp Finals ma per Lorenzo Musetti è già tempo di dentro o fuori. Per il tennista di Carrara, nettamente sconfitto da Taylor Fritz nel match d'esordio, stasera (con inizio non prima delle 20.30) ci può essere un solo risultato contro Alex De Minaur: la vittoria.

Vincere per continuare a sognare

Un nuovo scivolone farebbe finire già dopo due turni il suo torneo, rendendo impossibile inseguire il sogno di una qualificazione alle semifinali. L'avversario è certamente alla sua portata: l'australiano De Minaur gioca bene dal fondo, ma è un pò leggerino e a questi livelli ha dimostrato già nella scorsa edizione di essere una sorta di 'vaso di coccio' in mezzo a tanti vasi di ferro. Lecito aspettarsi un Musetti più incisivo rispetto al debutto e non solo perché di fronte avrà un avversario meno dotato e meno forte al servizio: Lorenzo ha commesso troppi errori gratuiti all'esordio, specie nei momenti chiave dell'incontro, la possibilità di vincere passa da lì e da una maggiore efficacia nella risposta.

Alcaraz-Fritz, spettacolo garantito

Quando scenderà in campo l'azzurro saprà già chi ha 'prenotato' il girone: alle ore 14, infatti, scenderanno in campo Carlos Alcaraz e Fritz, vincitori dei due singolari d'esordio, con l'americano chiamato all'impresa contro il numero uno del mondo. Se Fritz indovina la giornata al servizio ha le armi per mettere in difficoltà Alcaraz, che ha sofferto moltissimo nel primo set contro De Minaur (venendo graziato dall'australiano nel tie break), ma Carlitos è un agonista straordinario, motivato per giunta dall'intravedere già sullo sfondo la certezza matematica del primo posto nella classifica mondiale alle fine del 2025.

Bolelli-Vavassori per il bis

Si annuncia un match spettacolare, che sarà preceduto alle 11.30 dal primo dei due doppi di giornata, quello che più interessa noi italiani. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, vincenti (in due set) e convincenti al debutto, in caso di nuovo successo, questa volta ai danni di Granollers-Zeballos, metterebbero praticamente al sicuro la qualificazione alle semifinali. E a spingere la coppia azzurra, anche se sarà mattina, ci sarà il caldissimo tifo dell'Inalpi Arena, pronta a vivere un'altra giornata da tutto esaurito.