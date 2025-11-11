Pace, domani sit in e fiaccolata sotto la sede della Cisl Torino in via Madama Cristina 50

Nell’ambito della “Maratona per la Pace Cisl” che si sta svolgendo in tutta Italia e che vedrà il suo momento conclusivo sabato prossimo, 15 novembre, con una grande Assemblea nazionale all'Auditorium del Massimo, a Roma, la Cisl Torino Canavese promuove una fiaccolata, con momenti di riflessione e raccoglimento, che si svolgerà mercoledì 12 novembre, sotto la sede di via Madama Cristina 50, angolo via Morgari 19, a Torino, dalle ore 17.30 alle 19.30.



Insieme ai segretari generali Cisl Torino Canavese e Cisl Piemonte, Giuseppe Filippone e Luca Caretti, intervengono al sit-in il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e l’esponente della Fraternità della Speranza, Sermig – Arsenale della Pace, Renato Bonomo.



“La Pace – spiega il segretario generale della Cisl Torino Canavese, Giuseppe Filippone – è un cammino quotidiano che si costruisce insieme, passo dopo passo, con gesti concreti di solidarietà e dialogo. L’iniziativa di Torino, insieme ad altre manifestazioni Cisl che si stanno svolgendo in regione e in tutta Italia, nasce per lanciare un messaggio chiaro e condiviso: dire no alla guerra e affermare con forza il valore del dialogo tra i popoli. Il sit-in che si svolgerà sotto la nostra sede di Via Madama Cristina, a Torino, sarà anche un momento di luce e di unità, un’occasione per ribadire ancora una volta che il sindacato, per sua natura, è presidio di pace e di democrazia”.