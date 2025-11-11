 / Attualità

Pace, domani sit in e fiaccolata sotto la sede della Cisl Torino in via Madama Cristina 50

L'evento vuole ribadire il no alla guerra e la spinta al dialogo: appuntamento dalle 17.30 alle 19.30. Atteso anche il sindaco Lo Russo

Iniziativa per sostenere la pace

Iniziativa per sostenere la pace

Nell’ambito della “Maratona per la Pace Cisl” che si sta svolgendo in tutta Italia e che vedrà il suo momento conclusivo sabato prossimo, 15 novembre, con una grande Assemblea nazionale all'Auditorium del Massimo, a Roma, la Cisl Torino Canavese promuove una fiaccolata, con momenti di riflessione e raccoglimento, che si svolgerà mercoledì 12 novembre, sotto la sede di via Madama Cristina 50, angolo via Morgari 19, a Torino, dalle ore 17.30 alle 19.30.

Insieme ai segretari generali Cisl Torino Canavese e Cisl Piemonte, Giuseppe Filippone e Luca Caretti, intervengono al sit-in il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e l’esponente della Fraternità della Speranza, Sermig – Arsenale della Pace, Renato Bonomo.

La Pace – spiega il segretario generale della Cisl Torino Canavese, Giuseppe Filippone è un cammino quotidiano che si costruisce insieme, passo dopo passo, con gesti concreti di solidarietà e dialogo. L’iniziativa di Torino, insieme ad altre manifestazioni Cisl che si stanno svolgendo in regione e in tutta Italia, nasce per lanciare un messaggio chiaro e condiviso: dire no alla guerra e affermare con forza il valore del dialogo tra i popoli. Il sit-in che si svolgerà sotto la nostra sede di Via Madama Cristina, a Torino, sarà anche un momento di luce e di unità, un’occasione per ribadire ancora una volta che il sindacato, per sua natura, è presidio di pace e di democrazia”.

comunicato stampa

