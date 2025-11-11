“Una rete per crescere”: San Salvario al centro dell’educazione di quartiere

Un pomeriggio per raccontare il valore dell’educazione di prossimità e del lavoro di rete nei quartieri torinesi. Mercoledì 12 novembre, dalle 18 alle 20, in largo Saluzzo, si terrà l’incontro pubblico “Una rete per crescere: educare nel quartiere”, promosso dal Tavolo San Salvario e coordinato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Città di Torino.

Un momento di confronto

L’iniziativa rappresenta un’occasione di restituzione e confronto sul lavoro svolto dai servizi di educativa di strada attivi nel quartiere - Cooperativa Il Margine, Save the Children, AGS Don Bosco e Casa del Quartiere San Salvario - che ogni giorno operano accanto ai giovani, alle famiglie e alle realtà locali per promuovere inclusione e partecipazione. Durante l’incontro verranno condivise esperienze, risultati e sfide legate alle attività educative e sociali di prossimità, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le diverse realtà del territorio. “Educare nel quartiere significa costruire relazioni, ascoltare e accompagnare - spiegano gli operatori coinvolti -. La rete è il primo strumento per non lasciare soli i giovani e le famiglie”.

Il ruolo del Tavolo San Salvario

Il Tavolo San Salvario è uno spazio di confronto e coordinamento che riunisce servizi comunali, Asl Torino, Polizia Municipale ed enti del terzo settore. Il suo obiettivo è favorire l’integrazione e l’efficacia degli interventi sociali e educativi, promuovendo una visione condivisa di comunità. L’incontro del 12 novembre nasce proprio in questa cornice: quella di una rete di attori pubblici e privati impegnati a migliorare la qualità della vita del quartiere, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e alle situazioni di vulnerabilità.