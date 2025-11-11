Valle Susa, ancora aperti i cantieri di lavoro per over 45 e 58

I due cantieri di lavoro, ufficialmente aperti nel mese di settembre, sono ancora aperti fino al 28 novembre 2025 per la formazione di due graduatorie da utilizzare per l’impiego di 36 lavoratori e lavoratrici nell’ambito di interventi di pubblica utilità.

Cantiere di lavoro per persone disoccupate over 45

L’Unione Montana Valle Susa, d’intesa con i comuni di Almese, Avigliana, Borgone Susa, Caprie, Caselette, Chiusa San Michele, Sant’Antonino di Susa, Susa, Vaie, Villar Focchiardo e due comuni facenti parte dell’Unione Montana Alta Valle Susa, Meana di Susa e Oulx, con la partecipazione del Centro per l’Impiego di Susa e del Consorzio Socio Assistenziale Con.I.S.A. Valle Susa e Val Sangone, intendono avviare una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’impiego di lavoratori e lavoratrici nell’ambito di un cantiere di lavoro denominato “Lavoro & natura” finanziato dalla Regione Piemonte.

Il cantiere di lavoro prevede la realizzazione di 2 sottoprogetti, con l’impiego complessivo di n. 21 lavoratori e lavoratrici di cui 18 persone per lo svolgimento di attività nel settore ambientale, dalla valorizzazione del patrimonio attraverso attività forestali e vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana, di tutela degli assetti idrogeologici alla valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria presso i comuni/enti aderenti al progetto; altre due persone saranno invece impiegate nel Comune di Susa per lo svolgimento di attività di supporto agli uffici amministrativi e una presso l’Unione Montana Valle Susa – Sistema bibliotecario.

Cantiere di lavoro per persone disoccupate over 58

L’Unione Montana Valle Susa, d’intesa con i Comuni di Almese, Bussoleno, Caselette, Chiusa San Michele, Mattie, Novalesa, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Susa, Villar Focchiardo intendono avviare una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’impiego di lavoratori e lavoratrici nell’ambito di un cantiere di lavoro per persone disoccupate over 58.

Il progetto “L’Unione fa la forza” prevede l’impiego complessivo di n. 15 persone per lo svolgimento di attività nel settore ambientale, valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso attività forestali e vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana, di tutela degli assetti idrogeologici; valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria presso i Comuni di Almese, Bussoleno, Caselette, Chiusa San Michele, Mattie, Novalesa, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Susa, Villar Focchiardo.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione ai cantieri di lavoro, da redigere su apposita modulistica allegata al presente avviso, dovranno essere compilate a cura dell’interessato/a e presentate attraverso una delle seguenti modalità entro il 28 novembre 2025.





Consegna di persona presso:





• Sportello Lavoro via Carlo Trattenero 15 a Bussoleno – tel. 0122 642820 lunedì, mercoledì e

venerdì in orario 10.00 -12.00





• Sportello Lavoro c.so Laghi, 84 c/o Galleria del Centro Commerciale Le Torri ad Avigliana

il martedì in orario 9.30-12.00 /13.30-15.00





La domanda si può altresì inviare via posta elettronica all’indirizzo info@umvs.it, oppure

posta elettronica certificata info@pec.umvs.it riportando nell’oggetto della mail la dicitura

“Cantieri di Lavoro over 45 – 2025” oppure “Cantieri di Lavoro over 58 – 2025”.





Si precisa che i requisiti richiesti dai bandi devono essere posseduti alla data di avviamento dell’attività lavorativa prevista indicativamente per il mese di marzo 2026.





Maggiori informazioni e modelli di domanda sono scaricabili sul sito www.unionemontanavallesusa.it