Via le transenne, apre la nuova via Roma pedonale [FOTO E VIDEO]

Via le transenne, apre per i torinesi e turisti la prima parte di via Roma pedonalizzata, tra piazza San Carlo e via Bertola. A rimuovere simbolicamente lo sbarramento il sindaco Stefano Lo Russo, insieme all'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta. Il cantiere per cambiare volto al centro di Torino ha preso il via a febbraio 2025: l'obiettivo è di restituire tutto l'asse, da piazza Castello a piazza Carlo Felice, completamente riqualificato per l'estate 2026.

"Centro storico tra i più belli d'Europa"



E con la riapertura di questo tratto, torna anche percorribile alle auto l’asse di via Principe Amedeo, all’altezza di via Bertola. "Una delle cose più importanti per Torino, - ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo - è la valorizzazione del nostro centro storico, che è uno dei più belli d'Europa: come Città abbiamo fatto un investimento molto importante".

"Questo primo tratto - ha poi aggiunto - rappresenta la differenza tra chiusura e pedonalizzazione: quest'ultima implica una riqualificazione, per renderla adatta ai pedoni".

Gli interventi

L’intervento rientra nel progetto di riqualificazione, volto a dare un nuovo volto allo storico asse di via Roma: la strada è stata completamente ripavimentata in pietra, elevata al livello dei portici per favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche e migliorare la vivibilità.

Il tratto riaperto è stato anche attrezzato con nuovi dissuasori e panche. È stata inoltre completata l’impermeabilizzazione del parcheggio sottostante e si è proceduto al rinnovo ed ampliamento della rete di raccolta delle piogge.

L’intero cantiere, suddiviso in tre lotti (da piazza Castello a piazza San Carlo; da piazza CLN a via Cavour; da via Cavour a piazza Carlo Felice) e finanziato con 12 milioni di euro in gran parte provenienti dai fondi PON Metro Plus dell’Unione Europea, avrà una durata complessiva di circa 14 mesi.

Fine lavori agosto 2026

La fine complessiva dei lavori, come ha ricordato l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, è previsto ad agosto 2026. "Con l'apertura di questo primo tratto - ha aggiunto - sono evidenti i benefici concreti: nuovi spazi pubblici curati, sostenibili e aperti a tutti, che favoriscono l'incontro e la socialità".

Ipotesi pedonalizzazione piazza Carlo Felice

Ma come già detto in passato, dopo via Roma, la Città sta ragionando anche sulla pedonalizzazione di piazza Carlo Felice. Un progetto ancora più complesso perché lì ci sono le stazioni di assestamento di diversi bus, oltre all'accesso del parcheggio interrato.

Un'ipotesi, quest'ultima, che trova favorevole anche il Sovrintendente Corrado Azzollini: "Siamo favorevoli all'asse da piazza Castello a Porta Nuova. Ci rendiamo conto che la stazione non è solo la porta di accesso a a Torino: va fatta una valorizzazione complessiva, ma come asse il nodo non è facile da risolvere".