Spaccio di droga: cinque persone arrestate tra Parco Sempione, Barriera di Milano e San Donato

Cinque persone sono state arrestate dalla Polizia per spaccio di droga in diverse zone della città. In particolare, nel corso di un servizio in borghese di pattugliamento in via Livorno, gli agenti hanno arrestato un cittadino marocchino di 34 anni che, prima di essere sottoposto a controllo, ha cercato di fuggire a bordo di un monopattino, ma è stato fermato dai poliziotti. Al momento della perquisizione, l’uomo ha cercato di disfarsi di un involucro, risultato poi contenere cocaina. Il cittadino straniero aveva con se anche 350 euro in contanti.

Manette ai polsi anche per un cittadino gabonese di 30 anni. L’uomo spacciava nel Parco Sempione. Fermato per strada, è stato trovato in possesso di numerosi involucri e frammenti di droga tra eroina, cocaina e crack; a casa dell’uomo poi, sono stati trovati 334 grammi di cocaina, 240 di eroina e altro crack, oltre a 420 euro in denaro contante. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 300 grammi di eroina, 350 di cocaina e più di una cinquantina di crack.

Sempre a Barriera di Milano, poi, i poliziotti hanno arrestato un cittadino ghanese di 35 anni tra via Livorno e corso Umbria. L’uomo, all’altezza di una fermata dell’autobus, stava cedendo droga a una donna. La perquisizione ha permesso di trovare, in possesso della donna, crack già pronto per l’uso, motivo per cui l’uomo è arrestato.

Due poi gli arresti nel quartiere San Donato: un cittadino senegalese è stato fermato in corso Inghilterra dopo che aveva ceduto sostanza stupefacente a una donna in cambio di una banconota. Al termine dello scambio il cittadino senegalese veniva fermato dai poliziotti, mentre stava cercando di allontanarsi in bici. Un italiano di 20 anni, infine, è stato arrestato sempre nella zona. Il giovane, fermato per un controllo nei pressi della propria abitazione, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish superiore ad un etto e di 250 euro in denaro contante. Altri 750 euro sono stati poi trovati nel corso della perquisizione presso la sua casa, insieme a tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi.