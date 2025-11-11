Sghembo Festival allarga i suoi orizzonti artistici sul territorio e diventa itinerante

Sono otto gli appuntamenti per l’undicesima edizione di ‘Sghembo Festival. Attraversamento di parallele’, che tra teatro, musica e arte promuove l’inclusione delle persone con disabilità. Gli spettacoli si collocano da Vigone a Villar Perosa e alla Val Pellice lungo un percorso che inizia oggi e si concluderà a febbraio 2026.

“Quest’anno abbiamo deciso di fare un festival diffuso sul territorio, forti del fatto che nella scorsa edizione gli eventi Sghembo OFF sono quelli andati meglio, proponendo un arco temporale di più mesi – spiega Valentina Voglino, della cooperativa La Tarta Volante, ente capofila nell’organizzazione del Festival –. La scelta è dovuta al fatto che il territorio è molto vasto e ci piace l’idea di tentare di coprirlo offrendo ovunque momenti di bellezza e cultura. Da un punto di vista tecnico abbiamo cercato spazi accessibili per le persone che presentano delle mobilità ridotte”.

A organizzare la manifestazione culturale con La Tarta Volante c’è un collettivo che raggruppa il Ciss Pinerolo e le cooperative La Testarda, Coesa, Solidarietà Sei e La Carabattola.

Si inizia con due eventi per le scuole, al Teatro Scuola Silvio Pellico di Pinerolo. Oggi, martedì 11 novembre, alle 10, la compagnia In-stabile metterà in scena ‘Il mostro delle emozioni’, a cui seguiranno l’esibizione della Tarta Rock Band e la proiezione del corto ‘A ruota libera’. Giovedì 13 novembre, alla stessa ora, la cooperativa Interactive porterà ‘Credo negli esseri umani’ e la cooperativa Il sogno di una Cosa ‘Intrinseca cura’, dopo cui sarà nuovamente il momento della Tarta Rock Band e del corto ‘A ruota libera’.

Sabato 15 novembre alle 21, al Teatro del Forte di Torre Pellice, il gruppo teatrale Centri-fugati rappresenterà ‘Diritti e rovesci’, mentre Le nuvole proporrà ‘Grip’.

Venerdì 28 novembre alle 21 il Teatro Blu di Buriasco ospiterà ‘Shine’ della Tarta Volante e ‘Sotto le stelle’ della compagnia Stelle di Eci.

Domenica 7 dicembre alle 17 il gruppo avanzato della scuola TeatralMente proporrà ‘Wormhole’ al Teatro Baudi e Selve di Vigone.

Sabato 17 gennaio 2026 doppio appuntamento al Teatro Cinema delle Valli di Villar Perosa. Alle 17 Spazio Express inscenerà ‘Chiaro di Luna’ e I Brillanti Commedianti ‘Il regno di non dove’, a cui seguirà la proiezione del corto ‘A ruota libera’. Alle 21 sarà il momento dell’associazione Cantiere Senza Sensi con ‘G.U.L.I.A.T.’

A porre fine allo Sghembo Festival sarà il Teatro Santa Croce di Luserna San Giovanni, venerdì 27 febbraio 2026 alle 21, con il gruppo Stranolab e lo spettacolo ‘L’officina dei desideri’, insieme a Baracca & Burattini con ‘La notte dell’iguana’.

L’ingresso ai vari incontri è libero. Per prenotarsi è possibile contattare su WhatsApp il 328 8250996.