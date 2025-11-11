Giovedì a Torino l'ultimo saluto ad Alberto Bertone, patron di Acqua Sant'Anna

Saranno celebrati giovedì 13 novembre alle ore 9 presso la chiesa della Gran Madre di Dio a Torino i funerali di Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna Spa, scomparso oggi, martedì 11 novembre, a 59 anni (leggi qui).

L’imprenditore era malato da tempo. Lascia due figli: Filippo, 20 anni, studente universitario a Milano, e Camilla, di 10. Con loro, lascia anche la madre Angela Occelli e il fratello Fabrizio, che negli anni aveva portato avanti le aziende familiari del settore edile e che da qualche tempo si era affiancato a lui nella conduzione dell'azienda.

Fondatore delle fonti di Vinadio insieme al padre Giuseppe nel 1996, Bertone prese presto le redini dell’azienda distinguendosi per competenza e assicurando alla stessa un ruolo da leader nel settore delle acque minerali.

Nell’aprile 2016 aveva perso la compagna Roberta Ruffini, 40 anni, stroncata da un malore mentre si trovava nella casa dei genitori a Settimo Torinese. Nel 2008 il padre Giuseppe, col quale aveva fondato l'azienda, era invece morto in un incidente stradale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo politico, delle istituzioni e dell’imprenditoria piemontese come tra i 250 dipendenti dello stabilimento di Vinadio, che alle 17.30 di oggi, martedì 11 novembre, si riuniranno per un rosario di preghiera in memoria dell’imprenditore.



In occasione della cerimonia funebre di domani alcuni di loro sta organizzando il trasporto con bus per poter prenderne parte. Lo stabilimento in segno di lutto fermerà le macchine nei turni del mattino e del pomeriggio, per riavviare la regolare attività a partire dal turno della notte.

Un altro momento di preghiera è fissato per domani, mercoledì 12 novembre, alle ore 18.30, nella stessa chiesa torinese.