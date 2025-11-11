"Buon compleanno Ivan Graziani": il tributo del figlio Filippo al teatro Colosseo

Dopo il grande successo delle prime tappe Filippo Graziani torna in teatro con “Ottanta. Buon compleanno Ivan”, il progetto live che celebra l’80° compleanno del padre Ivan Graziani, uno dei più amati cantautori italiani. “Ogni concerto è una festa, un dialogo con chi ha amato le canzoni di Ivan e con chi le scopre per la prima volta” – racconta – “è il modo più sincero per tenere viva la sua voce, guardando avanti con la mia.”

Ottanta non è un semplice tributo, ma un racconto musicale potente e intimo, che attraversa i successi più amati – da Lugano addio a Monna Lisa, da Pigro a Firenze (Canzone triste) – insieme a brani meno noti ma profondamente evocativi, scelti per offrire uno sguardo nuovo sull’universo creativo di Ivan Graziani. Con oltre dieci anni dedicati a diffonderne l’eredità artistica, Filippo Graziani si conferma un interprete e performer di straordinaria sensibilità, capace di rinnovare la musica del padre senza tradirne l’essenza, costruendo un ponte tra generazioni.

Sul palco sarà accompagnato da una band d’eccezione: Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere e Riccardo Cardelli al polistrumentismo.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera dello spettacolo, un’installazione luminosa inedita di Marco Lodola, pensata appositamente per il tour: una scenografia pop e suggestiva che trasforma il palco in un’opera d’arte, amplificando il dialogo tra musica, luce e memoria.

INFO

Mercoledì 12 novembre ore 20.30

Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71

tel. 0116698034, web www.teatrocolosseo.it