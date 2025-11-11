 / Eventi

Eventi | 11 novembre 2025, 13:30

Il primo appuntamento nazionale dal Tavolo della Sostenibilità di UNA, parte da Torino il 13 novembre all’Istituto delle Rosine

“La responsabilità nel comunicare: uno sguardo plurale”: l’incontro che apre al confronto intrasettoriale su un tema fondamentale del notro tempo

Promuovere una cultura della comunicazione sempre più consapevole, responsabile e sostenibile: nasce con questo obiettivo il nuovo format “La responsabilità nel comunicare: uno sguardo plurale”, il primo ciclo di incontri ideato da UNA – Aziende della Comunicazione Unite, a cura del Tavolo della Sostenibilità.

Il progetto prende avvio da Torino, il 13 novembre 2025 (ore 17.30 – 20.00) presso l’Istituto Le Rosine (Via Plana 8), e rappresenta il primo appuntamento di un percorso nazionale che metterà in dialogo professionisti della comunicazione, istituzioni, imprese e mondo accademico per confrontarsi su come si possa contribuire, in modo concreto, alla costruzione di un futuro più equo e sostenibile attraverso la responsabilità dei messaggi e dei contenuti.

Ad aprire i lavori sarà Serena Fasano, Delegata Piemonte di UNA, con i saluti e l’intervento introduttivo di Caterina Tonini, CEO di Havas Creative Network Italy, Co-Founder & CEO di Havas PR Milan, membro del Consiglio Direttivo di UNA e responsabile del Tavolo della Sostenibilità.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione di figure provenienti da ambiti differenti – impresa, università, pubblica amministrazione, giornalismo e creatività – per esplorare la responsabilità nel comunicare da prospettive complementari. Le relatrici e i relatori sono:

  • Marzia Camarda, Gender Equality Strategist;
  • Tania Cerquitelli, Full Professor Politecnico di Torino;
  • Riccardo Fava, Vicepresident Corporate Communication Diasorin;
  • Nicolò Ferraris, Socio Fondatore Ferraris e Piazzese Avvocati;
  • Chiara Foglietta, Assessora all’Innovazione del Comune di Torino;
  • Carla Piro Mander, Consigliera Ordine dei Giornalisti Piemonte;
  • Jacopo Morini, Creative Director, Head of Branded Content Creative Team Armando Testa;
  • Laura Onofri, Presidente Associazione Se non ora quando Piemonte;
  • Christian Zegna, Presidente e CEO BTrees.

La moderazione sarà affidata a Michele Cornetto, CEO Tembo.

«Con questo format – spiega Serena Fasano – vogliamo creare spazi di confronto aperti e costruttivi sul ruolo della comunicazione come leva di cambiamento culturale.
Parlare di sostenibilità oggi significa anche interrogarsi su linguaggi, rappresentazioni e responsabilità sociale del nostro mestiere. Anche la scelta della location, l’Istituto delle Rosine, va nella direzione del rispetto e della sostenibilità, in quanto l’Istituto si spende sul territorio con iniziative sociali gratuite, che portano sollievo e valore alla cittadinanza»

L’incontro è a ingresso libero, con registrazione obbligatoria, e rappresenta un momento di dialogo concreto tra professionisti, aziende e territorio, nel segno di una comunicazione che ascolta, include e costruisce valore.

Link per la registrazione: https://survey.zohopublic.eu/zs/6aBZLj

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium