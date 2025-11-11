Il Soroptimist Club di Torino celebra 75 anni con un convegno sulla tutela delle persone anziane

In occasione del 75° anniversario dalla fondazione, il Soroptimist International Club di Torino organizza un convegno dedicato alla tutela delle persone anziane, in programma venerdì 14 novembre dalle 10 alle 13 presso Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte.

L’iniziativa, dal titolo “Le persone anziane: quali figure di garanzia in Piemonte?”, intende proporre l’istituzione di un Garante regionale per gli anziani, figura pensata per rappresentare e difendere i diritti di una fascia di popolazione sempre più numerosa e spesso trascurata.

A portare i saluti istituzionali saranno Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Valentina Cera, consigliera segretaria dell’Ufficio di Presidenza e delegata alla Consulta femminile, e Ivana Celona, presidente del Soroptimist Club di Torino. I lavori saranno moderati da Maria Agnese Vercellotti, past president CFR.



Tra gli interventi previsti, Alessandra Fissore, avvocata e socia del Club di Torino, affronterà la necessità di una figura regionale garante per gli anziani; M. Pia Schieroni, primario emerito dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, interverrà sui bisogni sanitari della terza età; la sociologa Eugenia Mercuri (Università del Piemonte Orientale) parlerà delle risposte sociali alle nuove esigenze della popolazione anziana. Seguiranno le esperienze di Paola Ferrari e Paolo Tanganelli, garanti dei diritti degli anziani rispettivamente ad Alessandria e Genova, mentre Morena Savian, responsabile della Pastorale Famiglia e Anziani della Diocesi di Torino, proporrà una riflessione etica e sociale sulla cura degli anziani. L’incontro si concluderà con un dibattito aperto.