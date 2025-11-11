Sindrome dell’ovaio policistico: cos’è e come la nutrizione può aiutare

La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è una delle condizioni più comuni tra le donne in età fertile: interessa circa una donna su dieci ed è spesso sottovalutata o diagnosticata tardivamente.

Si tratta di un disturbo ormonale e metabolico che può manifestarsi con irregolarità del ciclo mestruale, acne, aumento di peli superflui, caduta dei capelli e difficoltà nel perdere peso. Oltre a rappresentare la principale causa di infertilità femminile, la PCOS è associata a un maggior rischio di insulino-resistenza, diabete e complicanze metaboliche.

Un approccio integrato: la nutrizione come terapia di prima linea

Nonostante la sua diffusione, molte donne convivono per anni con sintomi senza ricevere la giusta attenzione. Le linee guida internazionali indicano che, insieme alle terapie farmacologiche quando necessarie, alimentazione ed esercizio fisico rappresentano il primo intervento raccomandato per gestire i sintomi e migliorare la qualità di vita. Un’alimentazione personalizzata può infatti aiutare a ridurre l’infiammazione, migliorare la sensibilità insulinica, regolare il peso corporeo e, di conseguenza, favorire il ripristino dell’equilibrio ormonale.

L’attività della dottoressa Stefania Cattaneo alla Clinica Fornaca

Alla Clinica Fornaca di Torino, la dottoressa Stefania Cattaneo, biologa nutrizionista con un’esperienza consolidata in nutrizione clinica, accompagna le donne affette da PCOS in un percorso personalizzato di salute. La dottoressa Cattaneo accoglie le pazienti con un approccio basato sull’evidenza scientifica e sull’ascolto della persona.

Durante la prima visita effettua una valutazione completa (anamnesi, analisi antropometrica, bioimpedenziometria) per poi elaborare un piano nutrizionale su misura, calibrato sul quadro clinico e sulle esigenze personali. I controlli periodici permettono di monitorare i progressi e di adattare il percorso, garantendo risultati concreti e sostenibili.

Non solo PCOS: un sostegno in tutte le fasi della vita

Oltre alla gestione della PCOS, la dottoressa Cattaneo offre supporto nutrizionale in numerosi ambiti legati alla salute femminile.

In particolare si occupa delle seguenti condizioni fisiologiche o patologiche diagnosticate dal medico specialista:

Endometriosi e dolore pelvico cronico : dietoterapia di supporto al trattamento sintomatico e infiammatorio.

: dietoterapia di supporto al trattamento sintomatico e infiammatorio. Disturbi del ciclo mestruale e amenorrea ipotalamica : intervento alimentare personalizzato per il recupero dell’equilibrio ormonale .

: intervento alimentare personalizzato per il recupero dell’equilibrio ormonale Nutrizione e fertilità (naturale e assistita) : ottimizzazione dello stato nutrizionale per il concepimento nella ricerca di gravidanza naturale e in tutte le fasi del percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA).

: ottimizzazione dello stato nutrizionale per il concepimento nella ricerca di gravidanza naturale e in tutte le fasi del percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA). Gravidanza fisiologica e allattamento : assistenza nutrizionale durante la gestazione e l’allattamento.

: assistenza nutrizionale durante la gestazione e l’allattamento. Gestione del peso corporeo nella donna : interventi mirati su sovrappeso, obesità, aumento ponderale reattivo (stress, post-pillola, post-partum) nel periodo fertile e nel climaterio.

: interventi mirati su sovrappeso, obesità, aumento ponderale reattivo (stress, post-pillola, post-partum) nel periodo fertile e nel climaterio. Gestione del peso nel contesto della magrezza costituzionale: sostegno al recupero del peso fisiologico in assenza di disturbi del comportamento alimentare (DCA).

La presenza della dottoressa alla Clinica Fornaca si inserisce nella logica di un approccio multidisciplinare, in cui diverse figure specialistiche collaborano per offrire alle pazienti un’assistenza completa e personalizzata.