Moncalieri, questa notte corso Trieste chiuso in entrambi i sensi di marcia

Inaugurata lo scorso agosto, la nuova passerella di corso Trieste a Moncalieri necessita di ulteriori collaudi prima di poter essere definitivamente utilizzabile. Così questa notte, tra le 20 e le 6 di domattina, il corso resterà chiuso per lavori di assestamento e prove di carico sulla passerella.

Rallentamento nell’iter di apertura

Uno stop di breve durata, un test che assume particolare rilievo dopo l’urto avvenuto la scorsa settimana: un camion dotato di gru ha colpito alcuni pannelli luminosi della passerella a causa di un errato posizionamento del braccio meccanico.

Nessun danno strutturale, ma l’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del nuovo ponte e ha generato un rallentamento nell’iter di apertura. Per questo nella notte corso Trieste sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra strada Vallere e la rotonda Maroncelli.

A chi sarà comunque garantito l'accesso

Sarà comunque garantito l'accesso ai distributori di corso Trieste (lato via Giovanni Bosco), a via Moncenisio e via San Giovanni Bosco, oltre che ai residenti dei controviali Ovest. Se tutto andrà per il meglio, entro fine anno si potrà brindare all'apertura, con il completamento anche dei lavori sugli ascensori, che consentiranno a tutti l’attraversamento della passerella senza barriere architettoniche.