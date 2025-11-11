Letture, dibattiti, eventi: tanti gli appuntamenti organizzati a Nichelino per il 25 Novembre

Come ogni anno la Città di Nichelino dedica un ricco programma di iniziative alla ricorrenza del 25 novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Mercoledì 12 Novembre - Salone Croce Rossa – Via N. Sauro, 13 ore 20,45

Festival Women & the City - Presentazione del libro “Filosofe – Dieci donne che hanno ripensato il mondo” di e con Francesca R. Recchia Luciani

Conduce Francesca Angeleri – Giornalista del Corriere della Sera.

Intervengono: Tullia Penna – Ricercatrice in Filosofia del Diritto Università Torino e Elisa Forte – Giornalista La Stampa – Direttrice Festival Women & the city.

Introduce l’Assessore Alessandro Azzolina.

Sabato 22 Novembre Ranch delle Donne -Via Mascagni, 86 ore 14,00

Flashmob “Note di libertà” – a seguire musica e convivialità. A cura dell’Associazione Acto Piemonte in collaborazione con la Consulta delle Donne e altre realtà associative del territorio.

Sabato 22 Novembre Salone Croce Rossa – Via N. Sauro, 13 ore 20,30

Dibattito “Il ruolo delle parole nel contrasto alla violenza di genere” con Vera Gheno, Sociolinguista, Saggista e Ricercatrice presso l’Università di Firenze.

Partecipa l’Assessore alle Pari Opportunità e all’Istruzione Alessandro Azzolina.

Lunedì 24 Novembre Sala Mattei – Piazza Di Vittorio, 1 ore 12.30

Conferenza stampa presentazione progetto “Vetrine di Coraggio - commercianti contro la violenza di genere” – Partecipano: Giampietro Tolardo, Sindaco - Giorgia Ruggiero, Assessora al Commercio - Alessandro Azzolina, Assessore Pari Opportunità - Associazioni dei commercianti.

Martedì 25 Novembre presso le panchine rosse della città

ore 9,30 “Mobilitazione panchine rosse” – Progetto NichelinoRedBench - Animazione delle Panchine Rosse, simbolo di lotta e ricordo delle donne vittime di femminicidio, a cura delle diverse realtà territoriali e con la partecipazione delle scuole cittadine.

ore 10,15 Piazza Di Vittorio, 1 “Nichelino contro la violenza di genere”

Mobilitazione aperta a tutta la cittadinanza. Interventi e attività sul tema della violenza di genere, con la partecipazione di Ellie Cottino – Performance musicale dal vivo.

Martedì 25 Novembre Centro Sociale “N. Grosa” – Via Galimberti, 3 dalle 16,00 alle 18,00

Fiabe in rosso. Letture contro i pregiudizi. Un pomeriggio di letture e racconti per bambine e bambini dedicati al rispetto, alla gentilezza e al valore delle differenze. A cura della Biblioteca Civica “G. Arpino”.

Mercoledì 26 Novembre Circolo Polesani nel Mondo – Via Vespucci, 27 dalle ore 9,30

Presentazione del libro di Elisa Bussolo "Il denaro a servizio della felicità". Un'analisi realistica sul tema della libertà finanziaria come contrasto alla violenza economica. A cura dell’Unitre.

Mercoledì 26 Novembre Circolo 1° Maggio - Via S. Francesco D’Assisi, 56 ore 20,30

Gruppo di lettura transfemminista "Riflettiamoci". Condivisione di riflessioni a partire dalla lettura del libro "Le Cattive" di Camila Sosa Villada. A cura del Collettivo NichelinoRedBench.

Venerdì 28 novembre Salone Croce Rossa – Via N. Sauro, 13 ore 20,45

La violenza invisibile - Aspetti giuridici e psicologici della violenza economica. Reddito di libertà – A cura dello Spi Cgil Nichelino.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Info: 011-6819256 - rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it