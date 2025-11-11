Anche in Piemonte scarpe ortopediche per disabili a pagamento. Cera (AVS): "Tornino ad essere gratis"

Quattrocento euro. A tanto può arrivare a costare un paio di scarpe ortopediche per persone con disabilità. Che purtroppo in Piemonte non vengono più fornite gratuitamente dalle Aziende sanitarie e diventano un costo, spesso insostenibile, per le famiglie.

Lo sa bene il papà di una bimba disabile, che si è rivolto all'AslTo3 per chiedere un paio di calzature, essenziale per sua figlia. Un caso portato a Palazzo Lascaris dalla consigliera regionale di AVS Valentina Cera, che ha sollecitato un'intervento della Regione Piemonte.

"A seguito dell’aggiornamento dei LEA e - ha spiegato l'assessore regionale alla Sanita Federico Riboldi - l’applicazione del nuovo nomenclatore tariffario, le calzature ortopediche di serie sono state escluse in molte regioni dalla fornitura gratuita del Sistema Sanitario Nazionale". Alcune Regioni però sono intervenute per ripristinare l'approvvigionamento gratis.