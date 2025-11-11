Inagibili i locali di via Negarville: il Centro di Salute Mentale trasloca in via Farinelli

Inagibili i locali di via Negarville, il Centro di Salute Mentale è obbligato al trasferimento forzato negli spazi già occupati dal SERD di via Farinelli. Il tutto senza un confronto "con operatori, sindacati e istituzioni territoriali, che sta generando una situazione insostenibile sotto il profilo organizzativo e assistenziale”.

A denunciare il caso a Palazzo Lascaris la consigliera regionale del Pd Laura Pompeo, che ha presentato un’interrogazione a risposta immediata per chiedere chiarimenti all’assessore alla Sanità Federico Riboldi.

Il CSM di Mirafiori Sud è stato dichiarato inagibile e i dodici operatori sono stati collocati, temporaneamente, presso il SERD di Via Farinelli. Una struttura già sovraccarica e condivisa con altri servizi rivolti a utenze fragili.

Riassesto logistico

Un trasloco momentaneo, in attesa della predisposizione di una sede definitiva presso i locali di via Nomis di Cossilla. E su via Farinelli, Riboldi ha chiarito come "sia stato disposto un riassetto logistico dei locali, con la separazione fisica degli spazi e accessi differenziati per garantire la privacy e la sicurezza degli utenti".

"Pompeo all'attacco"

Va all'attacco Pompeo, che replica: "Mi sarei aspettata che venissero coinvolti, preventivamente, organizzazioni sindacali e lavoratori. Si è trattato di una grave mancanza e, soprattutto, non sono state proposte alternative ai dipendenti che si sono trovati a subire quanto già deciso".

"Non possiamo accettare che coloro che sono in prima linea nel fornire servizi pubblici essenziali, rivolti alle fasce più fragili della popolazione, siano trattati come pedine da spostare senza visione né rispetto” conclude l'esponente del Pd.