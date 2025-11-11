 / Sport

Volley A1/F: la Monviso Volley di slancio a Cervia [FOTO]

Dopo la vittoria piena con Busto, le ragazze di Marchiaro cercano altri punti con una neopromossa

Malual contro il muro di Parra e Van Avermaet

È una neopromossa, è ultima in classifica, ma la vittoria per 3-0 con Cuneo del 2 novembre non può lasciare tranquilli. La Monviso Volley sarà di scena domani sera, mercoledì 12, alle 20,30, al Palasport di Cervia per la sfida con l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano della ex Martina Bracchi.

Dopo la vittoria per 3-1 con Busto Arsizio (raccontata nella fotogallery di Christian Bosio), le ragazze di coach Marchiaro si sono rilanciate in classifica, risalendo all’undicesimo posto con 8 punti, a 3 dall’ottavo posto che, alla fine del girone di andata, consentirebbe di disputare i quarti di finale di Coppa Italia.

Obossa contro il muro di D'Odorico e Dodson

Moro cerca un salvataggio

Battistoni e Dodson si danno la carica

Battistoni in palleggio

Van Avermaet contro Davyskiba

I Pinerolo Boys

Il pubblico

Il pubblico

Marco Bertello

