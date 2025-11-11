Approvati interventi su segnaletica stradale e impianti di sicurezza nei sottopassi di Torino

Nella seduta odierna, la Giunta comunale ha approvato - su proposta dell’assessore alla Manutenzione viabilità, Francesco Tresso - due interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, con la manutenzione della segnaletica stradale e l’adeguamento degli impianti tecnologici di cinque sottopassi cittadini.

La prima delibera riguarda la manutenzione straordinaria e l’aggiornamento della sensoristica degli impianti tecnologici presenti nei sottopassi Repubblica, Grosseto-Potenza, Statuto, Spezia e Mortara. Gli interventi, volti a garantire la durabilità delle strutture e adeguati livelli di sicurezza per gli utenti, saranno realizzati da IREN Smart Solutions S.p.A., in accordo con il Servizio ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture della Città, per un importo complessivo di 320mila euro.

La seconda delibera approva un insieme di interventi sulla segnaletica stradale e la realizzazione di progetti viabili di diversa natura, tra cui: l’attuazione dei cosiddetti “progetti sicurezza” dedicati a vie e strade in prossimità di scuole o edifici significativi dal punto di vista della sicurezza della circolazione; la sperimentazione di mini-rotonde o rotatorie provvisorie; l’attuazione di nuovi provvedimenti viabili e, infine, la fornitura e posa di segnaletica di indicazione urbana. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 300mila euro.