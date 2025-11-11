Dalla Regione 13 milioni per progetti e opere infrastrutturali a nove comuni del torinese

Circa 13 milioni di euro saranno destinati ai Comuni piemontesi che confinano con la Valle d’Aosta grazie al Fondo nazionale per la valorizzazione delle aree territoriali svantaggiate situate a ridosso delle Regioni a statuto speciale. Lo stanziamento, gestito dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, sarà distribuito nel triennio 2024-2026.

Le risorse finanzieranno interventi infrastrutturali e progetti per lo sviluppo locale, offrendo un sostegno concreto a territori spesso caratterizzati da difficoltà logistiche e socio-economiche.

I 20 Comuni piemontesi interessati dal provvedimento sono: Alagna Valsesia (VC), Andorno Micca (BI), Biella (BI), Callabiana (BI), Carema (TO), Ceresole Reale (TO), Graglia (BI), Locana (TO), Noasca (TO), Piedicavallo (BI), Pollone (BI), Quincinetto (TO), Rassa (VC), Ronco Canavese (TO), Sagliano Micca (BI), Settimo Vittone (TO), Sordevolo (BI), Traversella (TO), Valprato Soana (TO), Valchiusa (TO).

“Proprio in questi giorni sono stati pubblicati sul sito degli Affari Regionali tutti i dettagli relativi ai nuovi finanziamenti – dichiarano l’assessore regionale agli Enti locali, Enrico Bussalino, e l’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo -. Si tratta di fondi destinati ai territori per sostenere lo sviluppo locale e la coesione sociale nelle aree più periferiche. Sono risorse che rappresentano una boccata d’ossigeno per molti piccoli Comuni e che consentiranno la realizzazione di opere infrastrutturali e progetti strategici per i prossimi tre anni. Questo risultato – concludono gli assessori – conferma l’attenzione del Governo e della Regione Piemonte verso le aree di confine, che rappresentano un presidio fondamentale di identità e di sviluppo. Continueremo a lavorare per garantire equità territoriale, investimenti e servizi, sostenendo chi vive e amministra questi territori con impegno quotidiano.”