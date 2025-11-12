Il fotografo Ray Giubilo alle Atp: "Lo scatto preferito? Sampras a Wimbledon"

La foto a cui è più legato? "Quella di Pete Sampras: l'ho fatta all'inizio del mio viaggio nel tennis". Parola di Ray Giubilo, uno dei nomi più celebri della fotografia sportiva, soprattutto nel mondo del tennis. L'autore è stato ospite questo pomeriggio di Intesa Sanpaolo, durante l'evento "Flying Racket" al palco del Fan Village.

Jasmine Paolini stile "Halloween"

Quarant'anni spesi a bordo campo con il suo obiettivo, nel 2025 è l'autore di uno degli scatti più famosi, cioè quello di Jasmine Paolini in stile "Halloween" agli USA Open che ha fatto il giro del mondo. Gli occhi e la bocca della campionessa italiana sono perfettamente allineati con il logo della racchetta.

"Questa foto - ha raccontato -nasce per caso: stavo sotto il box e volevo vedere quando parlava con Errani. Io avevo due ostacoli: il paletto della rete e quella della telecamera. Avevo solo pochissimo spazio: ho fatto due scatti".

Uno era appunto quello di Paolini, diventato virale in pochissimo tempo. "Poco ore dopo averla pubblicata - ha spiegato Giubilo - aveva 180mila mi piace. Sono andato a dormire e al mattino erano 500mila. Poi tutti i giornali hanno iniziato a chiamarmi dicendo: possiamo pubblicare lo scatto?".

"La fotografia - ha aggiunto - è sottovalutata: noi non siamo privilegiati ai tornei di tennis, siamo l'ultima ruota carro. Per fare uno scatto spesso dobbiamo cercare un posto. Sono doppiamente contento di avere foto pubblicate, perché è una vittoria per la fotografia".

Pete Sampras

La foto preferita è quella di Pete Sampras a Wimbledon nel 1995. "E' una delle mie foto più vecchie, fatte agli inizi del mio viaggio nel tennis: nel 1994 ho cominciato a fare tutti i tornei. A quei tempi c'era l'analogico e pochissima luce: ho colto questo volo di Sampras, che è stato usato per tantissimi poster" conclude Giubilo.