Beinasco Solidale rilancia i Buoni Spesa per le famiglie in difficoltà

Anche se stiamo vivendo delle giornate che sembrano più di primavera che di autunno inoltrato, l'inverno è alle porte. E inverno significa anche Natale. Per questo Beinasco Solidale rilancia l'iniziativa dei Buoni Spesa per sostenere le famiglie in difficoltà economica.

Favorire il commercio di vicinato

Il progetto mira ad aiutare chi vive situazioni di disagio, favorendo anche il commercio di vicinato, grazie ai buoni utilizzabili negli esercizi aderenti. I buoni spesa hanno un valore di 60 euro per ciascun componente del nucleo, fino a un massimo di 240 euro per famiglia e potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali di vicinato aderenti all’iniziativa, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

I cittadini in possesso dei requisiti previsti dal bando possono presentare domanda online sul portale dei servizi comunali entro il 20 novembre, seguendo tutte le indicazioni, cliccando su https://servizi.comune.beinasco.to.it/