Pace, le luci delle fiaccole illuminano la speranza davanti alla sede della Cisl Torino

Le luci delle fiaccole a illuminare la speranza della pace. Sono state accese questa sera nelle vicinanze della sede della Cisl Torino in via Madama Cristina all’angolo con via Morgari.

Un’iniziativa che si inserisce nell’ambito della “Maratona per la Pace Cisl” che si sta svolgendo in tutta Italia e che vedrà il suo momento conclusivo sabato prossimo, 15 novembre, con una grande Assemblea nazionale all'Auditorium del Massimo, a Roma.

Insieme a Tiziana Tripodi, segretaria organizzativa Cisl Torino Canavese, sono intervenuti Luca Caretti, segretario generale Cisl Piemonte e Renato Bonomo, esponente della Fraternità della Speranza, Sermig – Arsenale della Pace. “Questa fiaccolata - ha detto Tripodi, parlando nome della segreteria territoriale - che è un gesto semplice ma profondo, unisce le nostre voci per dire no alla guerra e sì al dialogo tra i popoli. Non possiamo restare spettatori davanti al dolore di Gaza, dell’Ucraina e di ogni luogo del mondo dove la violenza spegne la vita e la dignità delle persone”.

Per il segretario generale Cisl Piemonte, Luca Caretti: “L’Europa deve tornare ad essere protagonista della scena internazionale promuovendo la pace, il dialogo e il rispetto dei diritti in ogni parte del mondo”.