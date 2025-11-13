L’importanza della visita Cardiologica: perché non dovremmo rimandarla!

La cardiologia, oggi, è una delle aree più importanti della medicina preventiva: molte patologie cardiovascolari, infatti, si sviluppano lentamente e per lungo tempo non danno sintomi evidenti. Quando compaiono i disturbi, spesso la malattia è già avanzata.

Per questo la visita cardiologica non va vista come “un controllo in più”, ma come una vera e propria misura di prevenzione!

La visita cardiologica permette di individuare precocemente ipertensione, aritmie, cardiopatie, analizzare rischi individuali (familiarità, stile di vita, colesterolo, diabete), monitorare l’efficacia delle terapie in corso e prevenire eventi acuti come infarto o ictus.

Nel corso di un normale appuntamento, oltre all’anamnesi e all’esame clinico, viene spesso eseguito anche un elettrocardiogramma (ECG) che aiuta a valutare l’attività elettrica del cuore. Quando serve, la visita può essere completata con ecocardiogramma, o altri esami specifici.

La cardiologia moderna è prevenzione, non dovrebbe effettuarla solo chi ha sintomi, ma risulta necessaria in questi casi:

· dopo i 40 anni come screening periodico

· in presenza di familiarità per malattie cardiovascolari

· in caso di ipertensione, diabete, colesterolo alto

· per chi fuma

· per chi svolge attività sportiva, soprattutto agonistica

Alcuni segnali meritano sempre attenzione:

· dolore toracico o senso di oppressione

· affanno non giustificato dallo sforzo

· palpitazioni o battito irregolare

· svenimenti, vertigini, debolezza improvvisa

· gonfiore alle caviglie

Non significa automaticamente avere una malattia cardiaca, ma vuol dire che il sintomo va indagato!