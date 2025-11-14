“Giardini San Giuseppe Cafasso”, Borgo Vittoria chiede l’intitolazione ufficiale

A Borgo Vittoria potrebbe nascere ufficialmente i “Giardini San Giuseppe Cafasso”. La proposta arriva dalla consigliera di Torino Bellissima, Carmela Ventra, che ha presentato un’interpellanza per dare finalmente un nome all’area verde compresa tra corso Grosseto, via Gandino, via Chiesa della Salute e via Bettazzi.

Una zona da sempre vissuta dal quartiere: qui si affacciano la scuola San Giuseppe - frequentata da bambini dai 3 ai 14 anni - e lo spazio giochi utilizzato ogni giorno, soprattutto nel pomeriggio, da alunni e famiglie. Una porzione di borgo che, nonostante nella memoria collettiva venga già chiamata “Giardini Cafasso”, non risulta avere alcuna intitolazione ufficiale, come confermato dagli uffici della Toponomastica.

Un’area legata da sempre alla Cafasso

A rendere ancora più significativa l’intitolazione proposta è la forte presenza, sul lato di corso Grosseto, delle due chiese parrocchiali: la Chiesa Piccola, costruita nel 1947, e la Chiesa Grande, nata nel 1957 e ufficialmente dedicata a San Giuseppe Cafasso, punto di riferimento storico per le famiglie arrivate nel quartiere negli anni della grande migrazione interna.

La parrocchia, inoltre, è convenzionata da alcuni anni con il Tribunale di Torino: un accordo che consente a persone impegnate in lavori di pubblica utilità di occuparsi della cura e della pulizia delle aree circostanti la scuola e l’edificio religioso, compresa proprio la zona verde oggetto della richiesta. Sullo spazio affaccia anche la Caritas Cafasso, altra realtà radicata nel territorio e impegnata nel sostegno sociale della comunità.

Ventra: “Formalizzare un nome già esistente”

Ventra chiede quindi all’amministrazione comunale di procedere con l’iter necessario per trasformare in realtà ciò che nel quartiere è già percepito come tale: intitolare l'area a San Giuseppe Cafasso e riconoscere ufficialmente un’identità storica e sociale già consolidata. Ora la parola passa alla Città.