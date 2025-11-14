Tenta il furto in pasticceria ma trova la polizia ad attenderlo

È finita all’alba, tra il rumore di una serranda forzata e una manciata di banconote recuperate, la fuga di un uomo che aveva appena tentato un furto in una pasticceria di Borgo Vittoria. A bloccarlo, gli agenti dell’Upgsp della Questura di Torino, intervenuti in pochi minuti dopo l’attivazione dell’allarme da parte dei titolari.

Erano circa le cinque del mattino quando la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione. Le Volanti si sono portate rapidamente sul posto e, avvicinandosi al retro dell’attività, hanno sentito dei rumori metallici sospetti. Poco dopo, hanno notato un uomo che si allontanava stringendo in mano un pezzo della cassa automatica del negozio.

Fermato immediatamente, il soggetto - un cittadino marocchino - è stato trovato in possesso di circa mille euro, tra contanti sottratti dalle casse automatiche e dalla scatola delle mance.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo avrebbe forzato la serranda sul retro utilizzando un paletto prelevato da una fioriera, riuscendo poi ad aprire la porta e introdursi nel locale. Una volta dentro, avrebbe smontato parte della cassa automatica per impossessarsi del denaro. La refurtiva è stata restituita alla pasticceria, mentre il protagonista del tentato furto è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.