TDoR 2025, a Torino un incontro per sostenere gli adolescenti trans

Un pomeriggio di confronto, ascolto e formazione per ricordare, comprendere e sostenere. È lo spirito con cui la Città Metropolitana di Torino e la Città di Torino organizzano “TDoR 2025 – Ti vedo. Comprendere, accogliere e sostenere l'adolescenza trans”, l’incontro che si terrà venerdì 21 novembre, dalle 14 alle 16.30, nella sede istituzionale di corso Inghilterra 7.

L’appuntamento rientra nel calendario del Transgender Day of Remembrance, la giornata del 20 novembre dedicata al ricordo delle persone transgender vittime di violenza e discriminazione. Un’occasione che, a Torino, diventa anche momento di riflessione sul presente: su come accompagnare, senza giudizio, il percorso delle giovani persone trans e delle loro famiglie.

A portare contributi e competenze saranno diverse figure del mondo associativo e psicologico:

– Margherita Graglia, formatrice e psicologa, da anni impegnata sui temi dell’identità di genere e dell’inclusione;

– Piero Lo Surdo, del Coordinamento Torino Pride, realtà che guida molte battaglie locali per i diritti LGBTQIA+;

– Andrea Francesca Perinetti, della Rete Genitori Rainbow, punto di riferimento per le famiglie con figli LGBTQIA+;

– Ilaria Franceschini Beghini, di Genderlens, associazione che si occupa di ricerca, cultura e narrazioni di genere.

L’incontro è pensato per educatori, famiglie, operatori e per chiunque voglia approfondire strumenti e linguaggi necessari per sostenere gli adolescenti trans in modo consapevole e rispettoso. Per partecipare è richiesto iscriversi tramite il modulo disponibile online.