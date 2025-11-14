Giovedì riapre la Biblioteca civica Cesare Pavese, nuovo spazio per la cultura a Mirafiori

Giovedì 20 novembre alle ore 16.30, la biblioteca civica Cesare Pavese di via Candiolo 79 riaprirà ufficialmente al pubblico dopo un importante intervento di rinnovamento. La cerimonia di re-inaugurazione vedrà la partecipazione del sindaco di Torino Stefano Lo Russo e del presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi, che insieme celebreranno il ritorno di uno dei punti di riferimento culturali del quartiere Mirafiori.

Ad aprire l’evento sarà un momento musicale a cura del Cfm Modern Guitar Ensemble del Centro Civico di Formazione Musicale della Città, seguito dall’intervento di Renzo Sicco, regista e direttore di Assemblea Teatro, storico partner della biblioteca e padrino simbolico di questa nuova fase.

Dopo il taglio del nastro, i visitatori potranno esplorare gli spazi rinnovati, conoscere i servizi digitali e scoprire le nuove proposte culturali pensate per la comunità locale e per l’intera rete delle Biblioteche Civiche Torinesi. Alle ore 17, le letture per bambini e bambine animeranno la biblioteca, mentre dalle ore 18 l’attenzione si sposterà sul palco con Assemblea Teatro, che presenterà lo spettacolo “Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa”, ispirato all’opera di Luis Sepúlveda. Una storia poetica e universale, simbolo del valore educativo e civile della lettura.

Con questa riapertura, la Cesare Pavese conferma il proprio ruolo come luogo di aggregazione, formazione e cultura, pronto a offrire ai cittadini di tutte le età un’esperienza rinnovata tra libri, musica e teatro.