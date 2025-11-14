Atp Finals, Re Carlos Alcaraz festeggia il numero 1: "Vuol dire tutto per me"

"È un grande piacere per me essere il numero uno al mondo: è una cosa per cui bisogna lavorare duramente. Vuol dire tutto per me, un mondo". È questo il messaggio lanciato dal tennista Carlos Alcaraz, che questo pomeriggio sul palco centrale dell'Inalpi Arena ha ricevuto il premio come numero 1 Atp del 2025. Per lui è la seconda volta, dopo il 2022, quando però un infortunio gli impedì di partecipare al torneo dei 'Maestri' a Torino.

Re Carlos incoronato da Gaudenzi

Una "incoronazione" dopo aver battuto ieri sera in due set Lorenzo Musetti, che gli ha permesso di raggiungere questo traguardo per la seconda volta nella sua carriera. "Un obiettivo - ha raccontato ai microfoni - che ci siamo posti con il mio team dopo il 2022. È un viaggio che non è facile fare da soli e non si fa da solo: lo condivido con tutto il mio gruppo".

E lo spagnolo, ricevendo il trofeo dalle mani del presidente Atp Andrea Gaudenzi, ha voluto ringraziare anche gli spettatori. "Senza il pubblico e l'energia che ci date non sarebbe possibile, ci aiuta a tirare fuori questo risultato così importante, che condivido le persone in giro per il mondo" ha concluso.

"Carlos ha incessante voglia di migliorare"

E Gaudenzi ha dichiarato: “Finire la stagione come numero 1 del mondo è un risultato incredibile, che solo 19 giocatori hanno raggiunto in oltre 50 anni di storia. Farlo due volte entro i 22 anni lo rende ancora più speciale. Non parla solo del talento eccezionale di Carlos, ma anche della sua incessante voglia di migliorare e della sua determinazione a competere contro i migliori. Deve essere immensamente orgoglioso di ciò che ha ottenuto, e non vediamo l’ora di vederlo continuare a ispirare i fan in tutto il mondo.”